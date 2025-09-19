تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

وتضمنت الورشة، عرضاً حول الجائزة وآلية التسجيل واستكمال الطلبات، بمشاركة كل من ماجدة الهوادي، ومنار البيطار، وأحمد سابتين.
وقدّمت سونا الحنيطي من قسم التعليم العام في المديرية، تجربتها السابقة في الجائزة، حيث كانت قد تأهلت ضمن أفضل عشرة مرشحين على مستوى المملكة بمبادرة اسمها " رسل السلام"، مما أضاف قيمة نوعية للورشة.
وحضر الورشة، ضابط ارتباط الجائزة في المديرية، زين البدارين ومنسقي الجائزة في المدارس، إلى جانب رئيس قسم النشاطات التربوية أمجد الجريري ونور الجبور مسؤولة العمل التطوعي والدكتور ياسين المحارمة، بحضور رئيس قسم التعليم العام عصام خليفات ورئيس قسم الديوان سهام العفيفي.
وثمنت المديرية جهود ومشاركة مدارس اللواء الفاعلة في هذه الورشة والتي تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم العمل التطوعي بين الطلبة، وتحقيق الإنجازات والمشاركات المتميزة لخدمة الوطن والمجتمع.
