الجمعة 2025-09-19 07:41 م
 

تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 19-09-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري- نظم قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية لواء القويسمة، في مدارس الوطن العربي، أمس الخميس، ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي، برعاية مديرة التربية والتعليم الدكتورة شروق العيطان، وبمشاركة جميع مدارس اللواء، وبالتعاون مع وزارة الشباب.

اضافة اعلان


وتضمنت الورشة، عرضاً حول الجائزة وآلية التسجيل واستكمال الطلبات، بمشاركة كل من ماجدة الهوادي، ومنار البيطار، وأحمد سابتين.


وقدّمت سونا الحنيطي من قسم التعليم العام في المديرية، تجربتها السابقة في الجائزة، حيث كانت قد تأهلت ضمن أفضل عشرة مرشحين على مستوى المملكة بمبادرة اسمها " رسل السلام"، مما أضاف قيمة نوعية للورشة.


وحضر الورشة، ضابط ارتباط الجائزة في المديرية، زين البدارين ومنسقي الجائزة في المدارس، إلى جانب رئيس قسم النشاطات التربوية أمجد الجريري ونور الجبور مسؤولة العمل التطوعي والدكتور ياسين المحارمة، بحضور رئيس قسم التعليم العام عصام خليفات ورئيس قسم الديوان سهام العفيفي.


وثمنت المديرية جهود ومشاركة مدارس اللواء الفاعلة في هذه الورشة والتي تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم العمل التطوعي بين الطلبة، وتحقيق الإنجازات والمشاركات المتميزة لخدمة الوطن والمجتمع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية

ل

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

ل

فلسطين القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو

ب

أخبار محلية تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"

ل

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"

ب

الوفيات وفيات الجمعة 19-9-2025

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة



 
 





الأكثر مشاهدة