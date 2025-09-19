تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري- نظم قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية لواء القويسمة، في مدارس الوطن العربي، أمس الخميس، ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي، برعاية مديرة التربية والتعليم الدكتورة شروق العيطان، وبمشاركة جميع مدارس اللواء، وبالتعاون مع وزارة الشباب.

وتضمنت الورشة، عرضاً حول الجائزة وآلية التسجيل واستكمال الطلبات، بمشاركة كل من ماجدة الهوادي، ومنار البيطار، وأحمد سابتين.



وقدّمت سونا الحنيطي من قسم التعليم العام في المديرية، تجربتها السابقة في الجائزة، حيث كانت قد تأهلت ضمن أفضل عشرة مرشحين على مستوى المملكة بمبادرة اسمها " رسل السلام"، مما أضاف قيمة نوعية للورشة.



وحضر الورشة، ضابط ارتباط الجائزة في المديرية، زين البدارين ومنسقي الجائزة في المدارس، إلى جانب رئيس قسم النشاطات التربوية أمجد الجريري ونور الجبور مسؤولة العمل التطوعي والدكتور ياسين المحارمة، بحضور رئيس قسم التعليم العام عصام خليفات ورئيس قسم الديوان سهام العفيفي.