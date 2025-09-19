فلسطين .. وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنفذ إخلاءً طبياً لـ 119 مريضاً ومصاباً من غزة

03:49 م

الوكيل الإخباري- نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إخلاءً جديداً ضم 119 مريضاً ومصاباً برفقة ذويهم من قطاع غزة، عبر مطار رامون في إسرائيل و معبر كرم أبوسالم، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 2904 مرضى ومرافقين ممن أجلتهم الإمارات ووفرت لهم الرعاية العلاجية منذ بداية الأزمة الإنسانية في القطاع. اضافة اعلان





وتنطلق عمليات الإجلاء الطبي العاجلة، من توجيهات رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، بتقديم العلاج لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الإمارات، تأكيداً على مساندة الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب المتضررين جراء الأزمات.



فيما أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي بأن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية من خلال نقل المصابين والجرحى من المدنيين في قطاع غزة استمراراً للجهد الإماراتي التاريخي المتواصل والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف الطارئة والأوقات الحرجة، في إطار مساعيها الدولية الرائدة نحو تحقيق سرعة التعافي المبكر والتخفيف على المتأثرين من الأزمات والصراعات ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.



وأشار الشامسي إلى التنسيق بين دولة الإمارات مع المنظمات الأممية لاسيما منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، لضمان نقل الحالات الحرجة بشكل فوري لتلقي العلاج المناسب في مختلف مستشفيات الدولة، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية المتكاملة في مدينة الإمارات الإنسانية لكل الحالات مع أهاليهم، الأمر الذي يتيح سرعة التخفيف من هذه الأزمة الكارثية، ولا سيما لدى المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، مؤكدا توفير دولة الإمارات كافة خدمات الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش بمصر، وفي المستشفى الميداني المتمركز جنوب قطاع غزة.



ومن الجدير بالذكر، أن الإمارات سارعت في تلبية نداء المستغيثين في قطاع غزة منذ البداية، وتتنوع المساعدات، حيث تواصل الإمارات جهودها الإنسانية الرائدة ومساعيها الحثيثة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للحد من التداعيات الكارثية للأزمة الراهنة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه المدنيين في قطاع غزة.