ارتفاع حصيلة عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 435 شهيدا

الجمعة، 19-09-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل واحد، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 شهيدا، من بينهم 147 طفلا.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في الأمم المتحدة (IPC) للمجاعة في غزة، سجلت 157 وفاة، من بينها 32 طفلا.

 
 
