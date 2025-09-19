ارتفاع حصيلة عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 435 شهيدا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل واحد، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 435 شهيدا، من بينهم 147 طفلا.

