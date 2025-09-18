الخميس 2025-09-18 07:58 ص
 

توضيح من جمعية البنوك بشأن أسعار الفائدة في الأردن

البنك المركزي الأردني
الخميس، 18-09-2025 05:59 ص
الوكيل الإخباري-   توقّع المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، أن يُقدِم البنك المركزي الأردني على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أسوة بالمصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، كما جرت العادة، على حدّ وصفه.اضافة اعلان


وبيّن المحروق، أن قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة جاء بعد سلسلة من قرارات التثبيت، مؤكداً أن هذا الخفض يُعدّ خبراً ساراً للأسواق والمقترضين.

وأوضح أن قرار الخفض يستند إلى مجموعة من المعطيات في السوق الأميركية، مثل بيانات سوق العمل ومستويات التضخم، من دون أن يستبعد وجود ضغوط سياسية كأحد دوافع القرار.

كما توقّع المحروق أن يتّخذ الأردن الخطوة نفسها التي أقدم عليها الفيدرالي، وذلك من خلال خفض معدل الفائدة على الأدوات النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان المصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) قد خفّض، الأربعاء، معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، مشيراً إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر محتملة، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صنّاع القرار في المؤسسة النقدية المستقلة.

واتّخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4.0% و4.25%، مع احتمال إجراء خفضين إضافيين هذا العام، وفق ما أوضح رئيس الاحتياطي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي.
 
 
