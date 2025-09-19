بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"

وقال رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، في بيان اليوم الجمعة، إن إنجاز المشروع تم بجهود كوادر مديرية الأشغال والخدمات الهندسية في البلدية، التي تولت تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية.
وأضاف، أن البلدية مستمرة بتنفيذ مشاريع لتجميل مداخل القرى ومواقع أخرى ضمن مناطق غرب إربد، بما يعكس صورة حضارية وجمالية للمنطقة، داعياً المواطنين إلى المحافظة على هذه الإنجازات لتبقى رمزاً وطنياً يجسد معاني الانتماء والولاء.
وثمّن تعاون المواطنين مع البلدية خلال فترة تنفيذ المشروع، ولجهود كوادر الدائرة الهندسية والأشغال.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية
-
ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي
-
تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي
-
مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"
-
موسم قطاف الرمان رافعة اقتصادية نحو تنمية محلية مستدامة
-
مدرسة حقلية للريفيات في زراعة الطيبة حول الزراعة المستدامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الوريكات
-
مفوضية اللاجئين بالأردن: تراجع نسبة السوريين الراغبين بالعودة من 40% إلى 22%