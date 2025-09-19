الجمعة 2025-09-19 07:41 م
 

بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"

ل
دوار "هام - ناطفة"
 
الجمعة، 19-09-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- أنجزت بلدية غرب إربد أعمال إنشاء دوار "هام- ناطفة"، بتصميم استلهم رمزيته من ألوان العلم الأردني وشعار البلدية، إلى جانب إبراز خصوصية منطقتي هام وناطفة، وتزيينه باقتباسات من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، في بيان اليوم الجمعة، إن إنجاز المشروع تم بجهود كوادر مديرية الأشغال والخدمات الهندسية في البلدية، التي تولت تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية.


وأضاف، أن البلدية مستمرة بتنفيذ مشاريع لتجميل مداخل القرى ومواقع أخرى ضمن مناطق غرب إربد، بما يعكس صورة حضارية وجمالية للمنطقة، داعياً المواطنين إلى المحافظة على هذه الإنجازات لتبقى رمزاً وطنياً يجسد معاني الانتماء والولاء.


وثمّن تعاون المواطنين مع البلدية خلال فترة تنفيذ المشروع، ولجهود كوادر الدائرة الهندسية والأشغال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية القنصل العام الأردني يسلم البراءة القنصلية ويُعين في دبي والإمارات الشمالية

ل

أخبار محلية ولي العهد والأميرة رجوة يحضران مأدبة عشاء أقامها نائب الرئيس الأميركي

ل

فلسطين القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو

ب

أخبار محلية تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يشارك في يوم التغيير تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"

ل

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"

ب

الوفيات وفيات الجمعة 19-9-2025

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة



 
 





الأكثر مشاهدة