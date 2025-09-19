بلدية غرب إربد تنجز أعمال إنشاء دوار "هام - ناطفة"

الوكيل الإخباري- أنجزت بلدية غرب إربد أعمال إنشاء دوار "هام- ناطفة"، بتصميم استلهم رمزيته من ألوان العلم الأردني وشعار البلدية، إلى جانب إبراز خصوصية منطقتي هام وناطفة، وتزيينه باقتباسات من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، في بيان اليوم الجمعة، إن إنجاز المشروع تم بجهود كوادر مديرية الأشغال والخدمات الهندسية في البلدية، التي تولت تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية.



وأضاف، أن البلدية مستمرة بتنفيذ مشاريع لتجميل مداخل القرى ومواقع أخرى ضمن مناطق غرب إربد، بما يعكس صورة حضارية وجمالية للمنطقة، داعياً المواطنين إلى المحافظة على هذه الإنجازات لتبقى رمزاً وطنياً يجسد معاني الانتماء والولاء.