انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 40 قرشا.

ووفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 74.00 دينارًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 71.80 دينارًا.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 84.80 دينارًا، وعيار 18 نحو 65.6 دينارًا، فيما وصل عيار 14 إلى 49.90 دينارًا.

 


Image1_9202518104143608613924.jpg

 
 
