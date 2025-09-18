مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الخميس 2025-09-18 11:59 م
 

الخميس، 18-09-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، بأن 388 مستوطنًا متزمتًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة عشر فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم الأسير المحرر مراد العجلوني، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما أخضعت العشرات إلى تحقيقات ميدانية، في وقت واصلت عصابات المستوطنين المتطرفين الهجمات الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم حسبما اعلن نادي الأسير الفلسطيني .

كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلاً في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مجلس قروي فروش بيت دجن، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وداهمت وسط القرية وهدمت منزلاً يعود للمواطن الفلسطيني عباس مفلح حاج محمد، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت في وقت سابق بهدم عدد من المنازل في المنطقة.
 
 
