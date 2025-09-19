موسم قطاف الرمان رافعة اقتصادية نحو تنمية محلية مستدامة

الوكيل الإخباري - يساهم موسم قطاف الرمان في مناطق الشمال وبلدة كفرسوم في لواء بني كنانة تحديدًا، بتعزيز التنمية المحلية وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، إضافة إلى مساهمته في تحفيز الصناعات التحويلية الريفية وتنشيط عملية السياحة الزراعية.

وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان المهندس عاهد فلاح عبيدات "مع اقتراب موسم قطاف الرمان لعام 2025، تتعزز المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أهمية الاستثمار في هذا الموسم ودمجه بشكل أكبر ضمن الخطط الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على هذا الموروث التاريخي وتعزيز صموده في ظل التحديات التي تواجهه".



وأشار إلى أن مناطق شمال الأردن لا سيما منطقة كفرسوم تنتج أنواعًا متميزة من الرمان، تمتاز بمذاقها وجودتها العالية، مما يجعلها مرغوبة في الأسواق المحلية والإقليمية، لافتًا أن المبادرات التي تتبناها تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، أسهمت وبشكل كبير في تعزيز الهوية الجغرافية لهذا المنتج، وذلك عبر المهرجانات السنوية، وشهادات الجودة، والتوسع في الصناعات التحويلية، والتي وصلت إلى 14 منتجًا من منتجات الرمان الطبيعية الخالية من المواد الحافظة وأي مواد أخرى كالمواد الملونة.



وأضاف، أن قطاع الرمان لم يعد يقتصر على الزراعة فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع تشمل، الزراعة الحديثة والممارسات الجيدة، التصنيع الغذائي الريفي، ريادة الأعمال، التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة الى دوره في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل.



وأكد، عبيدات بأن قطاع الرمان يمتلك قدرة كبيرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الريفية، وذلك من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل في هذا القطاع مئات المزارعين والعاملين الموسميين، إضافة إلى العاملات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج دبس الرمان، الخل، المربى، الصابون، وغيرها.



ولفت إلى أن المشاريع والبرامج التعاونية التي تنفذها تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، ساهمت في تدريب وتأهيل النساء والشباب لامتلاك مشاريع صغيرة خاصة بهم داخل مجتمعاتهم المحلية، إضافة الى تمكين المرأة الريفية، حيث تُعد النساء جزءًا محوريًا من سلسلة إنتاج وتصنيع الرمان، وقد أثبتت البرامج الموجهة لتمكين السيدات في هذا المجال، أنها وسيلة فعالة لتحسين دخل الأسرة وتعزيز مكانة المرأة في الاقتصاد المحلي، وتضمنت هذه المبادرات ورشات تدريب في التصنيع الغذائي، التسويق، التعبئة والتغليف، والتسويق الإلكتروني.