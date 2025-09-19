الجمعة 2025-09-19 08:59 ص
 

الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي أعمال تعرقل وصول المساعدات الأردنية لغزة

الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي أعمال تعرقل وصول المساعدات الأردنية لغزة
الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي أعمال تعرقل وصول المساعدات الأردنية لغزة
 
الجمعة، 19-09-2025 08:55 ص
الوكيل الإخباري-  أكدت الرئاسة الفلسطينية على موقفها الثابت في رفض المساس بأمن واستقرار الأردن ومصالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتهجير.اضافة اعلان


وشددت في بيان لها ،مساء الخميس، على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وقالت إن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

وجددت الرئاسة رفضها لأية أعمال من شأنها عرقلة وصول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع وتهجير في قطاع غزة.
 
 
