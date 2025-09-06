لازاريني: الحياة في غزة "جحيم لا يطاق"

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الإفلات التام من العقاب وانعدام التعاطف جعلا حياة سكان غزة "جحيما لا يطاق".

اضافة اعلان