الأحد 2025-09-07 01:11 ص
 

لازاريني: الحياة في غزة "جحيم لا يطاق"

غارة إسرائيلية على حي الزيتون بمدينة غزة
غزة
 
السبت، 06-09-2025 11:27 م

الوكيل الإخباري-    قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الإفلات التام من العقاب وانعدام التعاطف جعلا حياة سكان غزة "جحيما لا يطاق".

وأضاف لازاريني في منشور على منصة (إكس) اليوم السبت، إنه يمكن عكس مسار الكارثة الأخيرة المتمثلة بالمجاعة التي صنعتها إسرائيل، من خلال الإرادة السياسية وفتح المعابر والسماح للأونروا بالعمل.

 
 
