نتنياهو يصعّد هجومه ضد رئيس الشاباك

الوكيل الإخباري- صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مدّعيًا أنه قدّم توصيات، قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمنح تسهيلات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة قطاع غزة مقابل التهدئة بين الطرفين.



وخلال الأشهر الماضية، شابت العلاقة بين نتنياهو وبار خلافات حول العديد من القضايا، ما دفع رئيس الوزراء إلى إقصاء رئيس الشاباك من أي مفاوضات مفترضة بشأن اتفاق غزة.



وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب الخلافات بين الرجلين يعود بشكل رئيسي إلى عاملين:



إصرار نتنياهو على أن يكون قرار العودة إلى الحرب في غزة بيده، بينما يعارض بار ذلك، ويدعو إلى إتمام اتفاق غزة بمراحله الثلاث.



حرص نتنياهو على إرضاء الوزراء اليمينيين المتطرفين في حكومته، الذين يحمّلون الجيش الإسرائيلي مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أو التنبؤ به.



وفي استمرار لهجومه على بار، زعم نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه أمس السبت، أن رئيس الشاباك أوصى - خلال اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023 - بمنح تسهيلات مدنية لحماس في إدارة غزة مقابل التهدئة.

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