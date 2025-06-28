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إسرائيل تعلن اغتيال أبو عمر السوري .. أحد أبرز القادة العسكريين في حماس

الجيش الإسرائيلي يغتال القائد العسكري المخضرم في حماس "أبو عمر السوري"
الجيش الإسرائيلي يغتال القائد العسكري المخضرم في حماس "أبو عمر السوري"
 
السبت، 28-06-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال حكيم العيسى، الملقب بـ"أبو عمر السوري"، في قطاع غزة، وهو أحد قادة منظومة التدريب والتطوير في كتائب القسام.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي شن هجومًا أمس (الجمعة) في قطاع غزة بهدف تصفية العيسى"، المعروف بـ"أبو عمر السوري"، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس، واتهمته الأجهزة الأمنية بالتورط في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، وتأسيس منظومة التدريب الخاصة بالحركة.

وأضافت أن "التقارير تؤكد أن العيسى قُتل في الهجوم مع زوجته وحفيده، إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في حقيقة اغتياله".

وقالت الصحيفة إن "أبو عمر السوري" وُلد في سوريا، ووصل إلى غزة مع عائلته عام 2005، بهدف نقل خبرته إلى حركة حماس في القطاع، وأصبح لاحقًا شخصية بارزة في صفوف الحركة.

كما أشارت إلى أن "آلافًا من عناصر حماس تلقوا تدريبًا بناءً على خبرة العيسى في العديد من المجالات العسكرية، وكان مسؤولًا عن تطبيق أساليب مبتكرة داخل المنظمة".

فيما لم يكشف الجيش عن موقع الاغتيال، ولم يصدر أي تعليق رسمي من حركة حماس بهذا الشأن.

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت يوم الجمعة أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على مجمع للنازحين في مدينة غزة.

روسيا اليوم 
 
gnews

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