الخميس 2025-08-14 07:35 م
 

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

الخميس، 14-08-2025 06:58 م
الوكيل الإخباري-   عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اجتماعا مع رئيس الأركان اللواء إيال زامير وكبار القادة العسكريين، لبحث المبادئ العامة لخطة السيطرة على مدينة غزة.اضافة اعلان


وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، ستتم صياغة الخطة النهائية وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها يوم الأحد المقبل.

وأكد كاتس أن "إسرائيل عازمة على هزيمة حماس، وتحرير جميع الرهائن، وإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن الجيش "يحشد كل قواته استعدادا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء".

في المقابل، شدد رئيس الأركان الإسرائيلي، خلال كلمة له في حفل استبدال قائد الكليات العسكرية في قاعدة جليلوت، على ضرورة توفر "الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين المستويين السياسي والعسكري"، معتبرا أن "النصر لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على التماسك والانسجام بين القيادات".

وكشفت مصادر عسكرية أن زامير وافق مؤخرا على "الفكرة المركزية" لعملية السيطرة على غزة، والتي قد تتطلب تعبئة ما بين 80 و100 ألف جندي احتياطي ضمن الجيش الثامن، في إطار عملية واسعة النطاق تهدف إلى إحداث انهيار في القدرات الحكومية والعسكرية لحركة حماس.

وأشار زامير إلى أن الحملة على غزة "من أعقد الحروب التي شهدتها إسرائيل"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية "تستعد لتعميق العملية الهجومية في القطاع"، وأنها "لن تنتهي إلا بضمان أمن إسرائيل ومستقبلها".

روسيا اليوم
 
 
gnews

