الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 12-09-2025 06:45 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 38 شهيدًا و200 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.

وأكدت، أن من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 14 شهيدًا و143 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة.

وذكرت، أن مستشفيات غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع العدد إلى 413 منهم 143 طفلا.

ومنذ إعلان التصنيف المرحلي للأمم المتحدة IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 135وفاة من بينهم 28 طفلاً.
 
 
