وزير الدفاع الإسرائيلي: "غزة تحترق"

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن غزة "تحترق"، محذراً من أن بلاده "لن تتراجع".

يأتي ذلك بينما كثّف جيش الاحتلال قصفه على القطاع.