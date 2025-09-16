الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

وزير الدفاع الإسرائيلي: "غزة تحترق"

كاتس
 
الثلاثاء، 16-09-2025 07:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن غزة "تحترق"، محذراً من أن بلاده "لن تتراجع".

اضافة اعلان


يأتي ذلك بينما كثّف جيش الاحتلال قصفه على القطاع.


وزعم كاتس أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البُنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".

 
 
