وزير الدفاع الإسرائيلي: "غزة تحترق"

يأتي ذلك بينما كثّف جيش الاحتلال قصفه على القطاع.
وزعم كاتس أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البُنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".
