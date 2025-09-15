الثلاثاء 2025-09-16 12:55 ص
 

مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة"

الوكيل الإخباري- قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، إن إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة" التي تقوم بها في غزة، حيث تعد الحرب الدائرة الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام.

وقالت خان، في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم الاثنين، إن "الطريقة التي يتم من خلالها استهداف الصحفيين وإسكاتهم هي للتغطية على الإبادة"، مشيرة إلى أن أحدث أرقام الأمم المتحدة تظهر ارتقاء 252 صحافيا فلسطينيا على الأقل في غزة منذ اندلاع الحرب في غزة.


وأضافت أن ذلك يجعل هذا العدوان "الأكثر دموية على الإطلاق للصحفيين"، محذّرة من أن العدد آخذ في الازدياد مع قيام إسرائيل في كل أسبوع بالمزيد من عمليات الاستهداف.


وبينت أن "عدد الصحفيين الذين ارتقوا في غزة يتجاوز أولئك الذين قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام وحروب يوغوسلافيا وأفغانستان معا".

 

 
 
