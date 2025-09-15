مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة"

وقالت خان، في تصريحات صحفية في جنيف، اليوم الاثنين، إن "الطريقة التي يتم من خلالها استهداف الصحفيين وإسكاتهم هي للتغطية على الإبادة"، مشيرة إلى أن أحدث أرقام الأمم المتحدة تظهر ارتقاء 252 صحافيا فلسطينيا على الأقل في غزة منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضافت أن ذلك يجعل هذا العدوان "الأكثر دموية على الإطلاق للصحفيين"، محذّرة من أن العدد آخذ في الازدياد مع قيام إسرائيل في كل أسبوع بالمزيد من عمليات الاستهداف.
وبينت أن "عدد الصحفيين الذين ارتقوا في غزة يتجاوز أولئك الذين قتلوا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام وحروب يوغوسلافيا وأفغانستان معا".
-
أخبار متعلقة
-
غزة تحت النار .. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة
-
بينهم وزيرة .. استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير بشبهة فساد ومخدرات
-
إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن
-
نتنياهو يقر "بعزلة إسرائيل" .. ويؤكد: سنضطر للتكيف
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 64,905
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تعلن وصول سفينة حمدان التاسعة للعريش
-
منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية
-
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة