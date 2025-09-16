الثلاثاء 2025-09-16 10:09 ص
 

روبيو: قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قوله الثلاثاء، إن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.اضافة اعلان


وصرّح روبيو لصحافيين أثناء توجهه إلى الدوحة قادماً من إسرائيل: "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات، فهي قطر".
 
 
