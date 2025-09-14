حمد بن جاسم يضع شرطاً لنجاح قمة الدوحة: الأهم هو "مصداقية القرارات العملية" وليس التضامن فقط

الوكيل الإخباري- في تعليق حمل رؤية استراتيجية ورسائل سياسية واضحة، حدد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ما وصفه بـ"الأمر المهم" لنجاح القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الإثنين، مؤكداً أن قيمتها الحقيقية لن تكمن في بيانات التضامن، بل في "مصداقية ما سيتخذ من قرارات عملية وواضحة".

