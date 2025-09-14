الأحد 2025-09-14 01:12 م
 

حمد بن جاسم يضع شرطاً لنجاح قمة الدوحة: الأهم هو "مصداقية القرارات العملية" وليس التضامن فقط

حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
 
الأحد، 14-09-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   في تعليق حمل رؤية استراتيجية ورسائل سياسية واضحة، حدد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ما وصفه بـ"الأمر المهم" لنجاح القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الإثنين، مؤكداً أن قيمتها الحقيقية لن تكمن في بيانات التضامن، بل في "مصداقية ما سيتخذ من قرارات عملية وواضحة".

جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، قبيل انعقاد القمة التي تبحث تداعيات "العدوان الإسرائيلي" على مقر سكني في الدوحة الأسبوع الماضي.

 
 
