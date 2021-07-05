أمام وزارة النقل .. سائقو السفريات الخارجية مستاؤون

الوكيل الإخباري - عبّر عدد من سائقي السفريات الخارجية عن استيائهم ، حيال عدم تمكّنهم من مغادرة المملكة ، الأمر الذي تسبّب بتراجع أوضاعهم الاقتصادية .

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جاء ذلك من خلال "برنامج الوكيل" ، الاثنين ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت أحد السائقين أنه منذ تاريخ 15 آذار ، تكبّد سائقو السفريات الخارجية خسائر مادية فادحة .

وأشار إلى أن المنافذ البرية تم إعادة فتحها في الأول من حزيران (6) الماضي، بإيعاز من وزير الداخلية مازن الفراية ، إلا أن ذلك " لم يساهم في التخفيف من معاناتهم" ، متسائلا عن السبب الذي يحول دون مغادرتهم المملكة .

من جهته تعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة "المشكلة" مع وزارة النقل من أجل إعادة المياه إلى مجاريها لسائقي السفريات الخارجية ، حيث أن الكثير من العائلات الأردنية تضرّرت حيال عدم تمكّنهم من السفر .