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الإثنين، 05-07-2021 10:07 ص

أمام وزارة النقل .. سائقو السفريات الخارجية مستاؤون

بدؤ
أحد المنافذ البرية


الوكيل الإخباري - عبّر عدد من سائقي السفريات الخارجية عن استيائهم ، حيال عدم تمكّنهم من مغادرة المملكة ، الأمر الذي تسبّب بتراجع أوضاعهم الاقتصادية .

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جاء ذلك من خلال "برنامج الوكيل" ، الاثنين ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث لفت أحد السائقين أنه منذ تاريخ 15 آذار ، تكبّد سائقو السفريات الخارجية خسائر مادية فادحة .

 

وأشار إلى أن المنافذ البرية تم إعادة فتحها في الأول من حزيران (6) الماضي، بإيعاز من وزير الداخلية مازن الفراية ، إلا أن ذلك " لم يساهم في التخفيف من معاناتهم" ، متسائلا عن السبب الذي يحول دون مغادرتهم المملكة .

 

من جهته تعهّد الإعلامي محمد الوكيل ، بمتابعة "المشكلة" مع وزارة النقل من أجل إعادة المياه إلى مجاريها لسائقي السفريات الخارجية ، حيث أن الكثير من العائلات الأردنية تضرّرت حيال عدم تمكّنهم من السفر .

 

 




 

 


 

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