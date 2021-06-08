الثلاثاء 08-06-2021
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الثلاثاء، 08-06-2021 10:27 ص

شكاوى عبر "برنامج الوكيل"

في ظل شح المياه .. مواسير تالفة في عدد من المناطق

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الوكيل الإخباري - تواصل عدد من المواطنين لبثّ شكواهم ، بشأن تلف "مواسير" مياه، ما يُودي إلى تسربها ، في ظلّ ما يعانيه كثيرون من افتقار للمياه، وعدم وصولها إلى منازلهم منذ أكثر من شهر .

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جاء ذلك ، الثلاثاء ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث تعدّدت المناطق التي تعاني من "فاقد المياه"، نتيجة لتلف المواسير ، وفق الاتصالات التي وردت البرنامج.

 

وطالب الإعلامي محمد الوكيل وزارة المياه والري ، بالوقوف على المشكلة والعمل على إصلاح مواضع الخلل ، لغايات الحفاظ على الثروة المائية ، في ظلّ تصريحات الوزارة ، التي أكدت " أن المملكة في وضع حرج، نتيجة لشحّ المياه" .

 




 

 


 

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