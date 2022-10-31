الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 09:46 ص

الأشغال: إحالة عطاء صيانة طريق الحزام الدائري خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - 
أكدت مدير إدارة الطرق في وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندسة ايمان عبيدات أن عطاء صيانة طريق الحزام الدائري سيكون قيد الطرح والإحالة خلال شهرين كحد أقصى.اضافة اعلان


وأضافت عبيدات اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن عطاء الصيانة تأخر عن الطرح لحين توفر المخصصات المالية للمشروع.

ونوهت أن جميع المناطق المتضررة في طريق الحزام الدائري مشمولة بأعمال الصيانة المدرجة في العطاء.

وحول التحويلات المرورية من رأس النقب إلى الحميمة أكدت عبيدات أنه لم يرد لغاية الآن أية شكوى .

وتابعت "يوجد فريقين طوارئ على طريق رأس النقب خلال إجراء أعمال الصيانة في فصل الشتاء لتنفيذ اللازم في حال حدوث أي طارئ". 

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل الأجزاء المتبقية والاكثر تضرراً من الطريق الصحراوي في منتصف العام القادم.

 




 

 


 

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