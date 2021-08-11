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الأربعاء، 11-08-2021 09:57 ص

البنك المركزي : أولويات في دفع مستحقات المؤمن عليهم من شركات التأمين

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الوكيل الإخباري - أكدت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي الأردني نلجان هاكوز، أن هنالك قسم لحل شكاوى التأمين وديا ، وفي حال لم يتم حلها يتم تحويلها إلى لجان حل النزاعات.

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وأضافت الأربعاء في حديثها عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن البنك المركزي بدأ أعمال الرقابة على شركات التأمين منذ تاريخ 15/6/2021.

 

وأوضحت هاكوز للإعلامي محمد الوكيل ، أن إجراءات التصفية لشركات التأمين ، تأخذ وقتا ، وتابعت " نعمل على تسريع إجراءات التصفية ، لإعطاء المواطن حقه على أكمل وجه ، ليصار إلى دفع المستحقات اللازمة في أسرع وقت ممكن".

 

ونوّهت أن هنالك أولويات في دفع المستحقات وفق حالة المواطن،  والذي يتم دراستها ، وفي حال عدم التزام الشركة بدفعها يتم تحويلها إلى لجنة حلّ النزاعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان حق المواطنين .

 

" هنالك نظام خاص يتم العمل به بشأن حوادث السير من خلال اعتماد التقارير الطبية التي يتم إصدارها من قبل لجان متخصصة ، حيث يتم بناءً عليها تحديد نسبة العطل والضرر عدا عن تحديد نسبة العجز ، وعلى ضوء ذلك يصار إلى صرف المستحقات المالية" ، بحسب هاكوز .

 

وبيّنت أن هنالك نظاما خاصا لأقساط التأمين الإلزامية للمركبات ، منوهة أن هنالك مدة زمنية محددة لغايات صرف المستحقات من قبل الشركة ، عدا عن تحديد نسبة التعويضات .

 

وكشفت هاكوز أن النظام الخاص للتأمين الإلزامي للمركبات يغطي العلاج للمتضررين من حوادث السير، سواء أكان للمتسبب بالحادث وأفراد عائلته وكذلك المتضرر.

 

جاء ذلك ردّا على حالة اتصال مواطن ، مع "برنامج الوكيل" في وقت سابق يشكو من عدم صرف مستحقاته من إحدى شركات التأمين ، إثر حادث سير تسبب بفقدان طفليه ونسبة عجز واضحة لزوجته وله ، عدا عن إصابة طفله بعجز دائم وذلك عام 2008 ( أنقر هنا).

 




 

 


 

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