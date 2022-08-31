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الأربعاء، 31-08-2022 08:54 ص

التربية:عدد الطلبة داخل الغرفة الصفية سيتراوح من 30 إلى 50 طالبا

التربية لبرنامج الوكيل: توريد 98%؜ من الكتب المدرسية ولا نقص بالمعلمين

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الوكيل الإخباري - رصد
أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أنه تم توريد الكتب المدرسية بنسبة 98% لغاية يوم أمس الثلاثاء مضيفة أن الـ 4% المتبقية سيتم توريدها يوم السبت القادم.

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وقالت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء إن عدد الطلبة داخل الغرف الصفية سيتراوح من 30 إلى 50 طالبا حسب مساحة الغرفة الصفية وبحسب المنطقة التي تقع بها المدرسة. 


ونوهت قبيلات أن 26 مدرسة حولت إلى الفترة المسائية لاستقبال الطلبة المنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي مشيرة أن 18.293 ألف طالب وطالبة على قوائم الاحتياط.


وحول الاختبارات التشخيصية أكدت أنه سيتم إجرائها في اليوم الأول للطلبة لكافة المباحث للوقوف على درجة امتلاك الطلبة للمهارات اللازمة.


وتابعت " بالإضافة إلى البرنامج العلاجي الذي سيعطى من الصف الرابع إلى الحادي عشر على مدار أسبوعين ، أما للصفوف الابتدائية سيكون على مدار شهر ".


وبينت أنه لا يوجد نقص في المعلمين وأن الشواغر تم تعبئتها من خلال التعيين الرسمي والتعليم الإضافي مضيفة أنه سجل نقص بالتخصصات العلمية في مدارس الجنوب وتم معالجة الأمر وسيلتحق معلمون يوم الأحد إلى تلك المدارس.

 

علماً أنه تم قبول 15 ألفا و557 طالبا من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي في المدارس.

 

وبدء صباح اليوم الأربعاء، التحاق نحو 2.2 مليون طالب بأكثر من 7 آلاف مدرسة، مع انطلاق العام الدراسي 2022/2023، الذي سيشهد دواما يوميا للطلبة بدون اعتماد نظام التناوب.

 


 




 

 


 

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