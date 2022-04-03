برنامج الوكيل من الساعة 10 مساءً حتى 12 ليلاً في رمضان

الوكيل الاخباري - يطل عليكم "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، خلال شهر رمضان المبـارك ، بموعد جديد ، بعد الافطار ، من الساعة 10 مساءً حتى 12 ليلاً ، من الأحد حتى الخميس .

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البرنامج الذي يُقدّمـه الإعلامي محمّـد الوكيل ، سيُواصل استقباله لمكالمات المواطنين ، ويقف على أهم القضايا ، من منطلق الواجب والمسؤولية في خدمة المجتمـع.



ويتلقى فريق الاعداد ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، وارقام هواتف البرنامج 0790793333 - 0790794444 - 0790795555 .



يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .



واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

