من المحلية إلى العالمية: قسم الإعلام الرقمي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة يحصل على اعتماد الجمعية الأمريكية للاتصال (ACA)...

الوكيل الإخباري- في إنجاز أكاديمي جديد يعزز موقعها على خارطة التميز التعليمي، حصل قسم الإعلام الرقمي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على اعتماد الجمعية الأمريكية للاتصال (ACA)، ليكون بذلك أول قسم إعلام في المملكة الأردنية الهاشمية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق.



وقد جاء الاعتماد بعد تقييم شامل ودقيق استوفى خلاله القسم جميع المعايير الخمسة عشر المعتمدة من قبل الجمعية دون أي استثناء أو تعديل، وهو ما يعكس كفاءة البرنامج الأكاديمي، وتميّز بنيته التحتية، ومستوى الجاهزية العالية في تقديم تعليم إعلامي حديث يواكب التطورات العالمية.



وأعرب فريق الاعتماد عن إعجابه الكبير بمستوى الإمكانات المتوفرة في القسم، مشيرًا بشكل خاص إلى الاستوديو الإعلامي المتطور الذي يضم أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجالات الإنتاج الإعلامي المتعددة.



تغطي معايير الاعتماد التي استوفاها القسم خمسة عشر جانبًا محوريًا تشمل: مراجعات الجامعة والكلية، الحوكمة، المناهج الدراسية، الكادر الأكاديمي، برامج البعثات، البحث العلمي، الأنشطة المهنية، الخدمة العامة وخدمة المجتمع، متابعة الخريجين، الإرشاد الأكاديمي، أنظمة التظلمات، الميزانية، التوجيه الطلابي، والخطط والتطلعات المستقبلية.



ويُعد هذا الاعتماد الدولي شهادة موثوقة على جودة التعليم الذي يقدمه القسم، ويفتح آفاقًا واسعة أمام طلبته لمواصلة دراستهم العليا في مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، كما يعزز فرصهم في دخول سوق العمل المحلي والدولي بكفاءة وتميّز.



تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأمريكية للاتصال (ACA) هي واحدة من أبرز الهيئات الأكاديمية والمهنية العالمية في مجال الاتصال، وتُعرف بدورها الرائد في تطوير البرامج الإعلامية ورفع معايير الجودة في التعليم والبحث والممارسة المهنية في تخصصات الاتصال حول العالم.

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