حجاوي لـبرنامج الوكيل : الجرعة الثالثة غير مفضلة حاليا

الوكيل الإخباري - أكد استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة،

الدكتور بسام حجاوي، أن نحو 341 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا _الجرعتين - الأسبوع الماضي.

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ولفت حجاوي ، الأحد لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن سبب عزوف الكثير من المواطنين عن تلقي اللقاح ، نتيجة لعدم قناعتهم به، عدا عن الإشاعات التي من شأنها إرباك المواطنين ، وبالتالي عدم الإقبال عليه .

وبيّن في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن السبيل الوحيد للوصول إلى صيف آمن ، والتخلص من الإغلاقات هو "اللقاح" ، منوّها أنه لن يتم اللجوء إليها ، ، وزاد " من لا يُقبل على أخذ اللقاح عليه أن يتحمل المخالفات الصادرة عن الحكومة".

وأوضح حجاوي ،أن هنالك دراسات لا تشجّع على الجرعة المعززة ، وأردف قائلا " الجرعة الثالثة غير مفضلة حاليا .. هنالك مناعة خاصة ومناعة عامة، كما أن جرعتين من اللقاح تكفي المتلقي لحمايته من فيروس كورونا".

وأشار إلى أن هنالك مؤشرات سلبية أثرت على المملكة ، خلال الفترة الماضية منها زيادة إدخالات المستشفيات إثر كورونا ، لافتا أن عدم تلقّيهم اللقاح سبب رئيسي لزيادة النسبة - الإدخالات - .

وكشف حجاوي أن غالبية الإصابات بالفيروس ، في المملكة ، تعود لمتحور دلتا، منوّها أن هنالك إقبالا على تلقي اللقاح من قبل فئة الأطفال في المملكة ، مبينا أنه يتم الاعتماد على لقاح فايزر للفئة العمرية (12- 18) ، نتيجة لتجربتها عالميا، والحصول على نتائج إيجابية .

وتابع" الموجات بشأن كورونا تتوالى ، والمتحورات ستبقى مستمرة ، ويجب كبحها من خلال التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية"، لافتا إلى ان اللقاحات متوفرة في المملكة.