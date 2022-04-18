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خطيب الأقصى يحذر عبر الوكيل من غدر الاحتلال في الأيام المقبلة

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الإثنين، 18-04-2022 12:19 ص

خطيب الأقصى يحذر عبر الوكيل من غدر الاحتلال في الأيام المقبلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ان الاوضاع هادئة نسبيا حاليا في المسجد الاقصى ، حيث صلى المسلمون صلاة التراويح والعديد يعتكفون بالمسجد الان .

 واكد في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد على انسحاب قوات الاحتلال من ساحات المسجد الاقصى وتمركزهم على الابواب الخارجية ، وان المستوطنين غادروا ساحاته بعد انتهاء وقت الزيارة .

واشار في ذات الوقت ان الناس قلقون من اي غدر او مفاجئة ممكن ان تحصل يومي الاثنين و الثلاثاء في موضوع القرابين في المسجد الاقصى .

وحذر صبري حكومة الاحتلال من السماح للمستوطنين بتقديم القرابين خلال الايام القادمة .
 
واشار صبري ان اليهود يدخلون الى باحات المسجد الاقصى مع حراسة الامر الذي يدل انهم مقتحمون وغير قادمين للزيارة .

ولفت صبري ان اية توتر او صدام يحدث بالمسجد الاقصى يكون بفعل قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوم باستفزاز الشبان من اجل تنفير الناس من القدوم الى المسجد الاقصى .

وبين صبري انه حسب المعطيات على ارض الواقع تتجه الامور من قبل قوات الاحتلال بالتصعيد وليس التهدئة ، حيث يعربدون ويصولون بباحات المسجد الاقصى ، ويريدون من العرب التهدئة من جانب واحد .

وحمد صبري الله تعالى على سلامة جلالة الملك عبد الله الثاني بعد العملية التي اجراها مؤخرا ، مؤكداً على دور الهاشميين على حماية القدس والمسجد الاقصى .

 بدوره قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ان المسجد الاقصى والقدس من مقدسات المسلمين .

ولفت في تصريح عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد  ان الاردن دائماً يدعو الى المحافظة على المسجد الاقصى وشد الرحال اليه حتى يعمر بالمصلين والمعتكفين .

واشار ان اول مقصد بالشريعة الاسلامية هو المحافظة على الدين ويجب الحفاظ على المسجد الاقصى ، واي اعتداء عليه هو اعتداء على عقيدة المسلمين في سائر البلاد .

وبين ان العالم اجمع يؤكد على دور الهاشميين في رعاية المسجد الاقصى ، متضرعاً الى الله ان ينصر المرابطين ويحميهم .

ولفت ان المسجد الاقصى واهل فلسطين هم اخواننا يهمنا ما يهمهم ويؤلمنا ما يؤلمهم ، حيث يعمل الهاشميون دوما على الحفاظ على المسجد الاقصى .

وشدد على ضرورة ان يبقى المسجد الاقصى محافظاً على هويته الدينية وقداسته ،مشيرا ان من يذهب للمسجد الاقصى ويصلي هناك يحصل على اجر كبير .

واستنكر الخصاونة هذه الاقتحامات للمسجد الاقصى ، مؤكدا على دور الوصاية الهاشمية واهميتها على المقدسات في فلسطين ، والتي تؤكد على المحافظة على المسجد الاقصى وهويته ، حيث يؤكد جلالة الملك في جميع المحافل ان القدس خط احمر ، وباهمية القدس للمسلمين والهوية الفلسطينة ، وهذا ليس غريباً على جلالة الملك وانما هذا ديدنه في حماية جميع المقدسات الدينية ، مشيراً ان للمسجد الاقصى مكانة كبيرة في قلوب الهاشميين واي اعتداء عليه هو اعتداء على الوصاية الهاشمية .

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