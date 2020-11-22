سوق الحمام .. تجمعات مستفزة لمواطنين

الوكيل الإخباري - من جديد ، تلقّــى "برنامج الوكيل" ، شكوى من أحد المواطنين ، بشأن التجمعات التي يشهدها "سوق الحمام" في وسط البلد ، بالعاصمة عمان .

اضافة اعلان



وبين المواطن ، الأحد ، عبر البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تلك التجمعات ، تثير القلق ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنة .

وناشد، بضرورة وضع حدّ للمُستهترين ، الذين لا يأبهون لصحة وسلامة الآخرين ، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانيـــن ، التي تقضي الالتزام بالكمامات ، ومنع التجمعات .

وكان "برنامج الوكيل" ، وضع الشكوى في بؤرة اهتمام الجهات المسؤولة ،في وقت سابق ، حيث طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة اتخاذ إجراءات رقابية ، في سبيل ردع مواطنين ومنعهم من تلك التجمعات، التي تزيد من وطأة الوباء .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





