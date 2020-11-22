سوق الحمام .. تجمعات مستفزة لمواطنين

الوكيل الإخباري - من جديد ، تلقّــى "برنامج الوكيل" ، شكوى من أحد المواطنين ، بشأن التجمعات التي يشهدها "سوق الحمام" في وسط البلد ، بالعاصمة عمان .
وبين المواطن ، الأحد ، عبر البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تلك التجمعات ، تثير القلق ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنة .
وناشد، بضرورة وضع حدّ للمُستهترين ، الذين لا يأبهون لصحة وسلامة الآخرين ، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانيـــن ، التي تقضي الالتزام بالكمامات ، ومنع التجمعات .
وكان "برنامج الوكيل" ، وضع الشكوى في بؤرة اهتمام الجهات المسؤولة ،في وقت سابق ، حيث طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة اتخاذ إجراءات رقابية ، في سبيل ردع مواطنين ومنعهم من تلك التجمعات، التي تزيد من وطأة الوباء .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة