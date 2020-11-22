الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين في القدس

المملكة تسجل أول وفاة لممرض بكورونا

الانتهاء من صيانة 6 مدارس في معان

مطالبة بالرقابة على شركات التمويل للتيسير على الأردنيين

أسعار الذهب الأحد 22/11/2020

وفيات الأحد 22/11/2020

إعلان صادر عن الجيش العربي

أعمال قمة العشرين مستمرة لليوم الثاني

ارتفاع طفيف على الحرارة

الأحد، 22-11-2020 11:39 ص

مناشدة بإجراءات رقابية عاجلة

سوق الحمام .. تجمعات مستفزة لمواطنين

سوق
إحدى الصور التي وصلت "برنامج الوكيل" في وقت سابق


الوكيل الإخباري - من جديد ، تلقّــى "برنامج الوكيل" ، شكوى من أحد المواطنين ، بشأن التجمعات التي يشهدها "سوق الحمام" في وسط البلد ، بالعاصمة عمان .

اضافة اعلان
 

وبين المواطن ، الأحد ، عبر البرنامج ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن تلك التجمعات ، تثير القلق ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الراهنة .

 

وناشد، بضرورة وضع حدّ للمُستهترين ، الذين لا يأبهون لصحة وسلامة الآخرين ، ضاربين عرض الحائط بالأنظمة والقوانيـــن ، التي تقضي الالتزام بالكمامات ، ومنع التجمعات .

 

وكان "برنامج الوكيل" ، وضع الشكوى في بؤرة اهتمام الجهات المسؤولة ،في وقت سابق ، حيث طالب الإعلامي محمد الوكيل ، بضرورة اتخاذ إجراءات رقابية ، في سبيل ردع مواطنين ومنعهم من تلك التجمعات، التي تزيد من وطأة الوباء .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تكوميل

مطالبة بالرقابة على شركات التمويل للتيسير على الأردنيين

تكسي

سائقو التكاسي لا بواكي لهم ومطالبات بالوقوف على مشاكلهم

ت

مشاهد متسولين تثير قلق الأردنيين

اردن

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

صحة

رسالة أمام الصحة لوضع حد لمطلقي الشائعات ومنع إربــاك الأردنيين - فيديو

متسول

مناشدة أمام التنمية الاجتماعية لضبط متسولين