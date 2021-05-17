صحفي فلسطيني لـبرنامج الوكيل : الاحتلال قصف مسجداً يأوي ٥٠ طفلا يتيما

الوكيل الإخباري - اكد الصحفي الفلسطيني، أسامة الكحلوت من قطاع غزة ، أن الاحتلال قصف مسجداً يأوي ٥٠ طفلا يتيما.

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ولفت الكحلوت ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان ما يحصل في قطاع غزة ، يعتبر جريمة كبرى ، وتابع " لم يمر على قطاع غزة أعنف مما يشهده الآن ، حيث القصف والترويع والتشريد".

وأضاف " كلنا فداء القدس (..) القطاع خالٍ من أي شخص ومن المركبات "

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، أن حريقاً كبيراً اندلع في مصنع (فومكو) للاسفنج، شمال قطاع غزة، نتيجة استهدافه بقذيفة مدفعية.



وزاد " لم يتم الإعلان عن حجم الخسائر".





ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو مائة غارة جوية على مدينة غزة، استهدفت بها عدة مواقع مدنية وحكومية، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يستهدف الحدود الشرقية للقطاع بقذائف مدفيعة.



إعلامي فلسطيني : حرب شوارع في الداخل الفلسطيني

وفي ذات السياق ، لفت الاعلامي الفلسطيني ومحرر صحيفة "كل العرب"، سعيد حسنين والذي تحدّث لـ"برنامج الوكيل" من منطقة شفا عمرو في الجليل ، أن جرائم الاحتلال متواصلة على الأطفال والنساء.

وأوضح حسنين ، أن القضية الفلسطينية قضية الجميع ، وتابع " الاحتلال يقوم من خلال استخدام السلاح ، والتهجير ، والمستوطنون يقومون بالغزو (..) الداخل الفلسطيني يشهد حرب شوارع " .

وتابع " هنالك اهتزاز سياسي في الكيان الصهيوني (..) ولقد علت أصوات المستوطنين لوقف الحرب ، نتيجة للخسائر الفادحة الذي تعرض لها الاحتلال".

"تعلمنا من المجازر الماضية ، أنه لا يوجد حزب صهيوني يرفض قرارات الاحتلال ، وما يحدث في حي الشيخ جراح يعتبر دليلا واضحا على ما يحدث من جرائم حيال الفلسطينيين".