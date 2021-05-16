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الأحد، 16-05-2021 09:47 ص

نضال مستمر وإرادة شعب

مسؤولان فلسطينيان لـبرنامج الوكيل : المشاهد مؤثرة للغاية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ، أمجد الشوا ، أن قطاع غزة يعاني ظروفا عصيبة ، وقال " تحول الأطفال إلى أشلاء ، وهم يحملون ملابس العيد(...) المشاهد مأساوية للغاية  ".

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وأشار الشوا ، الأحد ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ان القطاع يعاني ولكنه ما زال يقاوم ، بالرغم من إمكانياته القليلة ، إلا أن القضية الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى ، في أولوياته .

 

وبيّن للإعلامي محمد الوكيل ، أن الاحتلال ما زال يقصف بشكل مستمر ومتواصل، وتابع " واهم الاحتلال أننا سنوقف المواجهة (...) الوضع الإنساني لا يمكن وصفه فقد قام الاحتلال بإغلاق كافة المعابر ، وهنالك تحذيرات بتوقف شركة الكهرباء في القطاع  وستتوقف خلال ساعات ما يهدد النظام الصحي أمام أعداد الإصابات والشهداء ".

 

" الأراضي الزراعية ، والآبار يتم قصفها ، وكذلك الطرق وأصبح الوضع سيء للغاية ، ويتم ارتكاب المجازر بحق عائلات فلسطينية ، ويتم قصف المدنيين "، بحسب الشوا . 

 

مشاهد مبكية 

ومن جهته قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباسي، أن هنالك إصابات بالرصاص الحي في منطقة الرأس .

 

وبين عباسي في حديثه للإعلامي الوكيل ، أن الاحتلال قام بتعطيل وصول سيارات الإسعاف للوصول إلى المصابين ، سواء أكانت في القدس ، أو في  الضفة الغربية.

 

" تم اعتراض كوادرنا لمنعهم من الوصول إلى المصابين ، وتم منع الطواقم من الوصول إلى أحد الشهداء في الخليل ، أمس السبت" ، وفق عباسي .

 

وزاد " يوجد أسرّة كافية حتى اليوم  ، ويتم الاستعانة بالمستشفيات الخاصة ، وتم إقامة مستشفى ميداني في القدس ، لاستيعاب عدد الإصابات برصاص قوات الاحتلال، وتم وضع نقطة في رام الله لغايات تقديم الإسعافات للمصابين ، نتيجة للمواجهات العنيفة فيها ".

 

وأضاف عباسي " تستهدف قوات الاحتلال الأجزاء العلوية للفلسطينيين ، من خلال إطلاق الرصاص الحي ، لإحداث عاهة مستديمة ، او لغايات قتله".

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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