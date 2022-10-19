طلبة يشتكون من حمولة زائدة في حافلات مأدبا - الجامعة الأردنية وهيئة النقل تتابع

الوكيل الإخباري - رصد

اشتكى طلبة جامعات من زيادة في عدد ركاب حافلات خط مأدبا باتجاه الجامعة الأردنية بشكل متكرر .

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بدوره قال محمد الخشمان أحد مشغلي وسائط النقل العام من مادبا للجامعة الاردنية عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن مشكلة زيادة عدد الركاب تزداد مع بداية دوام الجامعات.



وأضاف أن الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها رحلة الحافلة من مأدبا إلى الجامعة الأردنية تساهم بانتظار الطلبة فترات طويلة داخل المجمع .



من جهتها أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أنها تتابع الشكوى من خلال معرفة عدد الطلبة الدارسين في الجامعة الأردنية لتوفير عدد حافلات كافٍ.



وأضافت عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن خط مأدبا - الجامعة الأردنية يتوفر فيه 5 وسائط نقل مشيرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على الطلبة.

