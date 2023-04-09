عيد: 585 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر

الوكيل الإخباري - رصد

قالت الصحفية ليالي عيد من القدس إن الاقتحامات الاسرائيلية لباحات المسجد الأقصى مستمرة اليوم الأحد في رابع أيام عيد الفصح اليهودي .

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و أضافت عيد في اتصال هاتفي من القدس مع "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن 14 مجموعة من المستوطنين يصل عددهم إلى 585 مستوطن اقتحموا باحات الاقصى منذ الصباح الباكر لغاية اللحظة .



ونوهت إلى تواجد شرطي أمني على بوابات المسجد الأقصى وداخل باحاته لتأمين اقتحامات المستوطنين .



وأكدت عيد على تواجد مرابطين ومعتكفين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى .

ونوهت أن الاحتلال قام بإغلاق المصلى القبلي والحواجز المحيطة بالمسجد خلال الشهر الفضيل .



وقالت إن الفعاليات الرسمية والشعبية في القدس ثمنت موقف الأردن برفض طلب إسرائيل بإخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين.

