محافظ العقبة: السيطرة على حريق كبير بمستودعات تخزين ولا خسائر بشرية

الوكيل الاخباري - رصد

سيطر رجال الدفاع المدني فجر اليوم على حريق كبير اندلع في مستودعات تحتوي "كوشوك ورولات ورق" في العقبة بالقرية اللوجستية وفق محافظ العقبة خالد بيك الحجاج.



وقال الحجاج عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأربعاء إن مساحة المستودعات التي اندلع فيها الحريق تبلغ 2500 متر ، وتم السيطرة على الحريق قبل انتشاره الى باقي مساحة المستودعات التي تبلغ 5 الاف متر والمقامة على 10 دونمات.

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وأكد أنه نتج عن الحادث خسائر مادية دون وقوع أي إصابات أو وفيات مشيراً أن منطقة الحريق منطقة غير مأهولة بالسكان، وتم متابعة مجسات قياس جودة الهواء في المنطقة وهي بمعدلات جيدة ولا تحتوي على اي مواد كيميائية .



وختم أن كوادر الدفاع المدني ما زالت في الموقع لاستمرار عمليات التبريد، علماً أن الحريق اندلع الساعة الثالثة فجراً واستمر العمل على اخماده لاكثر من 3 ساعات.