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الإثنين، 31-07-2023 10:22 ص

المحاميد: سيطرنا على معظم شكاوى نقص المياه بمحافظات الجنوب

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الوكيل الإخباري - قال المهندس محمد المحاميد مدير إدارة عقود المحافظات بشركة مياه العقبة المسؤولة عن المياه في محافظات الجنوب (الكرك والطفيلة ومعان) إن محافظات الجنوب بالمقارنة مع العام الماضي لا يوجد فيها أزمة مياه كبيرة، وإنما انقطاعات متفرقة يتم معالجتها بوقتها.

وأوضح المحاميد، عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الاثنين، أن مشكلة المياه في منطقة القادسية بمحافظة الطفيلة بسبب عدم وجود مصدر مائي مستمر.

وأضاف أنه كان سابقاً يتم تزويد المنطقة بالمياه من أحد آبار مصنع الاسمنت في الرشادية إلا أن البئر تم اغلاقه، ما أحدث شح وانقطاع للمصدر. 

وأوضح أن الاعتماد الآن على بئر آخر الا أنه يضخ مياه بكمية أقل من المطلوب، مشيراً إلى أنه تم تقسيم القادسية لـ 5 أقسام كل منطقة يضخ لها كميات من المياه حسب الامكانية، وباقي المنازل تزود عبر الصهاريج. 

وفيما يخص ضعف التزويد، قال المحاميد إن هناك اعتداءات على الشبكة في بعض مناطق الجنوب، والشركة بصدد التعاون مع الجهات الأمنية لضبط هذه الاعتداءات. 

ونوه الى أنه الآبار الخاصة لا تزال مشكلة تحرم مواطنين من التزود بالمياه، داعياً التعاون من قبل جميع الجهات.

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