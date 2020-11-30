الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 03:55 م

أمام مستشفيات البشير

مصاب في حادثة البحر الميت يناشد عبر برنامج الوكيل - فيديو

حم
جانب من حادثة البحر الميت - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لم يغفل لحظات إنقاذ أطفال في حادثة البحر الميت ، التي أفجعت الأردنييــن، حيث استشهد (3) من أشقائه خلال إنقاذهم لأطفال مدارس ، في تلك الحادثــة .

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اليوم ، الإثنين ، يروي المواطن وائل العلي ، معاناته  لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر اثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، والتي ما زالت تشغله ، وتزيد من ألمه وحزنه .

 

ولفت العلي للإعلامي محمد الوكيل،أنه وخلال تواجده وأشقائه في رحلة عائلية ، شهدت المنطقة حادثة غرق أطفال ، من طلاب المدارس، الأمر الذي حدا به وبأشقائه ، لإنقاذ الأطفال من السيول التي اجتاحت المكان الأمر الذي أدى إلى استشهاد (3) من أشقائه، بعد أن تمكّنت منهم المياه .

 

ومنذ تلك الحادثة ، أصيب "وائل" بعجز نسبته (75%) ، وعلى ضوء ذلك وجه جلالة الملك عبد الله بتوظيفه في أمانة عمان الكبرى ، حيث يتم اقتطاع (100) دينار شهريا ، بدل علاج في مستشفيات البشير ، حيث وصلت تكلفة علاجه إلى نحو (7) آلاف دينار .

 

وناشد عبر أثير "برنامج الوكيل" ، بالوقوف على مشكلته  وعدم اقتطاع مبلغ من المال من راتبه، حيث أن الحادثة ومنذ تاريخها ، تلقي بظلالها عليه ، إثر تكبده مصاريف العلاج واقتطاع ذلك من راتبه ، وفقدانه لأشقائه الثلاثة .

 

وتعهّد الإعلامي الوكيل ، من منطلق الإنسانية بالوقوف على الأمر ، في سبيل العمل على إيجاد حل لمشكلة المواطن العلي ، حيث أنه من الاجدر تكريمه ، لا زيادة معاناته .

 

وحادثة البحر الميت أو فاجعة البحر الميت هو حادث وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 م في منطقة وادي زرقاء ماعين عند شواطئ البحر الميت.

 

الحادثة أدت إلى وقوع 21 ضحية و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية للمنطقة، إضافة لانهيار جسر مغلق منذ مدة، بسبب السيول الناتجة عن مياه الأمطار.

 

 


 




 

 


 

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