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الأربعاء، 04-11-2020 10:09 ص

نتيجة لتزايد الطلب عليها

مهيدات للوكيل : سنضع تسعيرة للقفازات - فيديو

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكــد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيــدات، أنه سيتم وضع "تسعيرة" خاصة للقفّازات ، على ضوء قيام بعض الصيدليات ، برفع أسعارها نتيجة لتزايد الطلب عليها ، في ظلّ أزمة كورونا.

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ولفت مهيدات ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك تفاوتا واضحا في أسعار القفازات بحسب نوعها .

 

وأوضح للإعلامي محمد الوكيل ، أن "علبة القفّازات" كانت تصل في السابق إلى (4) دنانير كحدّ أقصى ، لعدم ارتفاع الطلب على شرائها ، مبيّنا أن المُستلزمات الطبيّة ، والقفازات متوافــرة محليّا .

 

جاء ذلك ، على ضوء شكوى للبرنامج ، من قبل أحد المواطنين ، يشكو من خلالها رفع تسعيرة "علبة القفازات" والتي وصل سعرها إلى (11) دينارا.

 

 

 


 




 

 


 

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