آل الشيخ يرد على اتهامات جماهير الهلال والنصر وأهلي جدة

الوكيل الإخباري - كشف المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الكثير من الأسرار التي تخص فترته كرئيس لهيئة الرياضة، كما رد على اتهامات جماهير الهلال والأهلي والنصر له.



وقال تركي أل الشيخ في تصريحاته لبودكاست عمار عبر منصة شاشا: "همي في كل شيء أعمله هو رضا الله ثم ثقة ولاة أمري ورضاهم، وقناعتي أني أعمل بشكل صحيح".



وتابع: "أهم القرارات الإيجابية التي اتخذتها لصالح الرياضة السعودية كان تطبيق الخطة الموضوعة من رؤية سمو ولي العهد 2030، ورفع عدد المحترفين في الأندية السعودية، واستقطاب لاعبين ومدربين مميزين، وتسديد ديون الأندية".



وأضاف: "أيضا استقطاب البطولات الكبرى، واستقطاب المنتخبات والأندية الكبرى للعب في السعودية، وابتعاث اللاعبين للخارج".



وأكمل تصريحاته: "لاعب حالي في الهلال رغب بالانتقال لألميريا براتب أعلى، ولكن رفضت لكي لا يحدث صدام مع جمهور الهلال، وقبل موسمين جهزت عرضًا كبيرًا لعبدالله الحمدان من أجل انضمامه لنادي ألميريا، لكن بعد تدخل الهلال انسحبت".



وأكد: "بعض الهلاليين يتهموني بأني سبب في إقالة جورجي جيسوس عام 2019، ولكن الواقع أنني السبب في إحضاره للمملكة وتدريب الفريق، وأقيل من الهلال بعد رحيلي عن الرياضة بفترة، وعلاقتي به قوية جدا حتى الآن وبيننا عقد لأكادميتي الخاصة لكرة القدم لمدة 5 سنوات".



وشدد: "جيسوس رحل عن تدريب الهلال الفترة الأولى بعدما تركت هيئة الرياضة بشهر ونصف، وكنت سأتفق معه لتدريب ألميريا ولكن عندي موظف برتغالي بالنادي ومقرب من جيسوس نصحني بعدم التعاقد معه لأنه سوف يدخل بمشاكل مع نصف اللاعبين، وقبل وصول جيسوس إلى الهلال هذا الموسم أرسل لي رسالة ياخذ رأيي في قبول العرض".



وأوضح: "يُقال أنني أبعدت شخصيات عن الأهلي، لنفترض أن الكلام صحيح فأين هم الآن رغم أني بعيد عن الرياضة منذ 5 سنوات، ولو لم أطبق ميثاق الشرف لكان عمر السومة بعز مستواه انتقل لفريق ثانٍ".



وواصل: "التقطت الصور مرتين مع ماجد النفيعي بسبب عملنا معًا بهيئة الترفيه وبسببها قالوا بأنني أتدخل في عمل الأهلي ومن أسباب هبوطه، ولكن هبوط الأهلي بسبب اختيارات الأجانب السيئة".



وأردف: "إذا كنت أتدخل في نادي النصر بشيء ما، فإنه لم يكن يحقق الدوري في وقت تواجدي بهيئة الرياضة".



وختم آل الشيخ، قائلا: "مدرب المنتخب السعودي السابق بيرت فان مارفيك كان يقول لي أنا سأعيش بالخارج وسوف آتي قبل المران بيوم أو يومين والناس قالوا عنه "المدرب العظيم" وبعدها فشل مع الإمارات وحينما يذهب بعد ذلك لأي مكان يتعرض للإقالة".



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