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السبت، 07-10-2023 03:37 م

مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي

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الوكيل الإخباري - اعلن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي القائمة المستدعاة لمعسكر البرتغال المقرر خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس آسيا 2024 قطر.

وشهدت القائمة التي ضمت 31 لاعبا عودة القائد سلمان الفرج الذي غاب عن آخر معسكرين للمنتخب سواءً بداعي الإصابة او عدم الجاهزية.

ويلعب المنتخب السعودي خلال معسكر البرتغال مباراتين وديتين الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من الشهر الجاري وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من الشهر نفسه.

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وضمت القائمة الأسماء التالية:
حراسة المرمى: محمد العويس ونواف العقيدي وراغد النجار وحامد يوسف
خط الدفاع: ياسر الشهراني وزكريا هوساوي وحسان تمبكتي وعلي البليهي وحسن كادش وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وسعود عبد الحميد.
خط الوسط: ناصر الدوسري وعيد المولد وفهد المولد وهيثم عسيري وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى
خط الهجوم: هارون كمارا وعبد الله الحمدان وصالح الشهري وفراس البريكان ومحمد مران.

 

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