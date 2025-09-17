تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى السبت، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 28، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 25 درجة مئوية.
