زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- يسود طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.