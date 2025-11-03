زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
