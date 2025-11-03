الإثنين 2025-11-03 08:28 ص
 

زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 03-11-2025 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   يسود طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات متأخرة من الليل ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" من اليوم

أخبار محلية بدء استيفاء الرسوم على طريق الحرانة–العمري من اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

أخبار محلية النواب يناقشون اليوم قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 3-11-2025

غزة

فلسطين طائرات الاحتلال تستهدف شرقي مدينة غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا

فلسطين إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة جثة الأسير عمير ناوترا



 
 





الأكثر مشاهدة