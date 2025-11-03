فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

11:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752465 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يُتوقع أن تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية في فترات متقطعة. اضافة اعلان





وبحسب التوقعات الجوية، تلوح فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر، تستمر لفترة قصيرة وفي مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً، تكون الأجواء لطيفة بشكل عام مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



تحذيرات الثلاثاء:



خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.