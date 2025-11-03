الثلاثاء 2025-11-04 12:03 ص
 

فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة
فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة
 
الإثنين، 03-11-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   يُتوقع أن تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية في فترات متقطعة.اضافة اعلان


وبحسب التوقعات الجوية، تلوح فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر، تستمر لفترة قصيرة وفي مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة بشكل عام مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

تحذيرات الثلاثاء:

خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي رومانيا تشتري من هولندا 18 طائرة من طراز إف-16 بسعر يورو واحد

فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

الطقس فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

عربي ودولي خامنئي: لا تعاون مع أميركا ما دامت تدعم إسرائيل

ا

عربي ودولي CNN: نسبة تأييد ترامب بين الأمريكيين تراجعت إلى 37%

الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما

عربي ودولي الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي لدى روما

ل

منوعات مصر تعلن عن مشاهدات خيالية تجعل افتتاح المتحف الكبير حدث القرن

ل

عربي ودولي مستشار سابق للبنتاغون: ترامب يؤمن أن روسيا لا تشكل تهديدا لأوروبا

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

أخبار محلية وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة