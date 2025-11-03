فرصة ضعيفة لزخات مطرية صباح الثلاثاء في شمال ووسط المملكة

وبحسب التوقعات الجوية، تلوح فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر، تستمر لفترة قصيرة وفي مناطق محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً، تكون الأجواء لطيفة بشكل عام مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات الثلاثاء:
خطر تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم
-
زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل طقس الخميس في المملكة
-
الارصاد تحذر المواطنين من الضباب الكثيف