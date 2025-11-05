ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على فترات، ورياح جنوبية شرقية معتدلة.
وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية.
