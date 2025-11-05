ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وتحذيرات من الغبار

12:18 ص

الوكيل الإخباري- توقّعت إدارة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة الأربعاء بشكل ملحوظ، لتسجّل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 8–10 درجات مئوية، ما يجعل الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على فترات، ورياح جنوبية شرقية معتدلة.



وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية.



