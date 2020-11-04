الارصاد تحذر من السيول الخميس

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع أن تكون الهطولات حتى ساعات الظهيرة غزيرةً أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتخف سرعتها أثناء الليل.تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار.- خطر تشكل السيول حتى ساعات الظهيرة في الأودية والمناطق المنخفضة.- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية التي لم تشهد هطول الامطار.