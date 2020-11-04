الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الخرابشة : 45 ألف حالة نشطة بكورونا بالأردن

9 وفيات و1888 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

عبيدات يكشف موعد الحصول على لقاح كورونا

عبيدات: لا قرار بحظر طويل

وزير الإعلام في الحجر المنزلي

بيان من الامن العام حول تطبيق أوامر الدفاع

الارصاد تحذر من السيول الخميس

السعيدات يبحث مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات مائية

هل تعتبر أيام الحظر بالاردن عطلة رسمية ؟

بريطانيا: 492 وفاة و 25177 إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 04-11-2020 07:48 م

الارصاد تحذر من السيول الخميس

1120201153442824680723


 الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع أن تكون الهطولات حتى ساعات الظهيرة غزيرةً أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وتخف سرعتها أثناء الليل.
اضافة اعلان

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار.
- خطر تشكل السيول حتى ساعات الظهيرة  في الأودية والمناطق المنخفضة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية  التي لم تشهد هطول الامطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
936f87fb-7493-430d-9203-054d986a03a3

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

اك

منخفض جوي يؤثــر على المملكة اليوم

a4dc1da5-fb80-4461-b64b-c0c6281cbe5a

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

وك

فرصة لسقوط أمطار خفيفــة

320205131624650050658

خلال 24 ساعة من الامطار ... العقبة تسجل 7 ملم والارصاد تبشر بالقادم

10202022122912164716936

الارصاد: امطار غزيرة في الساعات القادمة

أخبار متعلقة
1020201693348271487842

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

حر

الخميس .. الحرارة أعلى من معدلاتها

خر

أجواء معتدلة الحرارة .. الأربعاء

10202026205742514514734

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

خر

أجواء معتدلة الحـــرارة .. الثلاثاء

1020202219510966119721

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء