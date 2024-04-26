الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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أمطار رعدية في طريقها إلى المملكة

الجمعة، 26-04-2024 01:41 م

أمطار رعدية في طريقها إلى المملكة

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا السبت، ويكون طقس غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق الارصاد الجوية.

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وتوقعت الأرصاد أن تشهد المملكة غداً في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا مع احتمال ان تكون لفترة قصيرة  في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية غزيرة احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


ونوهت أن الطقس ليلا مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت من احتمال  تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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