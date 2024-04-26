الأرصاد تكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة في المملكة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

يتراجع اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة عن المملكة، وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غير مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.أما الأحد، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع مع ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.وتبقى الأجواء يوم الاثنين، غير مستقرة وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 37 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 19، وفي البحر الميت 37 - 18، وفي خليج العقبة 37 - 19 درجة مئوية.