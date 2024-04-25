درجات الحرارة في الاردن تقفز 12 درجة مئوية اليوم

الوكيل الاخباري -

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ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس لتتجاوز معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (10-12) درجة مئوية لذا يسود طقس حار نسبي فوق الجبال العالية وحار في باقي المناطق ومغبر على فترات وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن كميات من الغيوم ستظهر على ارتفاعات عالية مع رياح جنوبية شرقية جافة معتدلة السرعة تنشط احيانا.وأضافت أن الطقس ليلا دافئ في أغلب المناطق ومغبر على فترات وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.ونوهت أن درجات الحرارة العظمى ستصل في عمان إلى 36 درجة مئوية أما في العقبة 42 درجة والأغوار 43 درجة.وحذرت من خطر التعرض لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.