الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 01:07 ص

الارصاد : فرصة لزخات ثلجية على جبال الشراة وزخات مطرية على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن هناك فرصة ضعيفة لزخات ثلجية خفيفة فوق قمم جبال الشراة، في ساعات متأخرة من ليل الخميس – الجمعة.

وأوضح آل خطاب في تصريحات صحفية، إن زخات الثلوج لن تكون مؤثرة ولن تتراكم، ستكون خفيفة ومتقطعة.

وأشار إلى تعمق الكتلة الهوائية الباردة جدا بشكل تدريجي الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتوقع هطول زخات مطرية خفيفة في المناطق الشمالية والوسطى ترافقها رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

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