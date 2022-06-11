الوكيل الإخباري - ينجم الصوت نتيجة خروج الهواء من الرئة ومروره بأماكن مختلفة ويشارك في ذلك أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي والتنفّسي والهضمي، ويمكن أن يعرف الشخص أنَّ لديه اضطرابًا في الصوت عندما يلاحظ أو يعاني من تغيّرات في خصائص الصوت من حيث نبرته وحجمه ونغمته وسرعته وكيفيةّ خروجه، وغيرها من الصفات الأخرى للصوت .

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ويصاب الناس بالاضطربات الصوتية نتيجة أسباب عديدة، كما يتطلب تشخيصها وعلاجها مشاركة الأطباء المتخصصين في أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأخصائيي أمراض النطق واللغة، ويعتمد العلاج في كل منها على السبب ولكنَّه قد يشمل العلاج الصوتي أو الأدوية أو الحقن أو الجراحة، وفي هذا المقال سيتمُّ التحدث عن أسباب الاضطرابات الصوتية.







أسباب الاضطرابات الصوتية



1- التهاب الحنجرة التهاب الحنجرة هو عبارة حدوث تورم واحمرار فيها، مما يؤدي أيضًا إلى التهاب الحبال الصوتية وتورمّها فيصبح الصوت مبحوحًا.



2- خلل النطق التشنجي خلل النطق التشنجي أو الرتّة هو أحد الأعراض المتكررة للعديد من الحالات العصبية ويرتبط عادةً بالأمراض العصبية المترقية، وله تأثير كبير على المريض وأسرته من خلال تأثيره على التواصل بينه وبين الآخرين، وهو اضطراب حركي في الكلام.



3- شلل الحبل الصوتي بدايةً، تُسهم الحبال الصوتية بإنتاج كلمات منطوقة، وهي تحمي أيضًا مجرى الهواء وتمنع من دخول الطعام والشراب واللعاب إلى القصبات الهوائية، وطبعاً قد تكون النتيجة لذلك أحيانًا حدوث انسداد حاد في المجرى الهوائي والاختناق، وعلى كل حال يحدث شلل الحبل الصوتي نتيجة أذية العصب المبهم الذي يعصبه، وبالتالي ينقطع التعصيب عنه وعن عضلات الحنجرة، مما يؤدي إلى شلل في العضلات الصوتية المسؤولة عن تحريكه.



4- سرطان الحنجرة سرطان الحنجرة هو نمو غير مسيطر عليه لخلايا خبيثة سرطانية تختلف بحسب نوع السرطان الناشئ، والتي قد تغزو وتسبّب ضررًا للجسم، وأكثر سرطانات الحنجرة تنشأ من الخلايا الحرشفية التي تبطن الحنجرة من الداخل ولذلك تُسمى بالسرطانة حرشفية الخلايا، وتنشأ حوالي 60٪ من سرطانات الحنجرة في منطقة المزمار أي منطقة الحبلين الصوتيين وهي بالتالي ذات إنذار حسن؛ لأنَّ أعراضها تكون مبكرة كبحة الصوت مثلًا، وتنشأ 35٪ في منطقة ما فوق المزمار وينشأ الباقي في المنطقة تحت لسان المزمار، هذا ويشكل سرطان الحنجرة واحدًا من مجموعة سرطانات الرأس والعنق.



5- جفاف الحلق الحلق أو البلعوم الجاف هو شعور بخشونة وحكة وخدش في الحلق، والسبب الأكثر شيوعًا في الحلق الجاف هو جفاف الأغشية المخاطية ، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة لممارسة الرياضة أو النوم مع فتح الفم أو التنفس عن طريق الفم أو العيش في بيئة جافة.



6- مشاكل الغدة الدرقية الغدة الدرقية هي غدة بشكل فراشة في الجزء الأمامي من الرقبة، ولها أدوار مهمة في تنظيم العديد من عمليات التمثيل الغذائي في جميع أنحاء الجسم، وهناك أنواع مختلفة من اضطرابات الغدة الدرقية التي تؤثر على هيكلها أو وظيفتها، وتتظاهر هذه الاضطرابات بمجموعة من الأعراض المختلفة بحسب الاضطراب المسبب، ومن هذه الاضطرابات ما يؤثر على الصوت وخصوصًا تلك التي تؤدي إلى تغير في حجم الغدة الدرقية كالسعلة الدرقية،



7- الإجهاد النفسي يصف الإجهاد أو التوتر النفسي ما يشعر به الناس عندما يكونون تحت ضغط عقلي أو بدني أو عاطفي، وعلى الرغم من أنَّه من الطبيعي أن يواجه الشخص بعض الضغوط النفسية من وقت لآخر، إلا أنَّ الأشخاص الذين يعانون من درجات عالية من التوتر النفسي.



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