الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 01:08 م

كيف تحصل الحامل على أوميغا 3 بأمان؟

tbl_articles_article_24810_1930a7cbe24-1042-4989-9b8c-9d02d097041b


الوكيل الإخباري - وفق دراسة سابقة لجامعة أدلايد الأسترالية، تبين أن انخفاض مستوى أحماض أوميغا 3 الدهنية لدى الحامل يرتبط بخطر الولادة المبكرة.

كما أظهرت التجربة، أنه عند إعطاء النساء مكملات أوميغا 3 انخفض هذا الخطر بـ 77%.

اضافة اعلان


وحسب "نيو ساينتست"، لا تزال الأسباب التي تربط نقص أوميغا 3 بالولادة المبكرة غير معروفة.


لكن هناك صلة بين انخفاض مستوى هذه الدهون الجيدة، وارتفاع أوميغا 6 التي تعد من الدهون غير الصحية، ما ويعني أن توازن أحماض أوميغا 3 و6 من العوامل الضرورية في التغذية الصحية أثناء الحمل.


وتوجد دهون أوميغا 6 في السمن، خاصة النباتي، وزيت عباد الشمس، وزيت دوار الذرة، والمنتجات المصنوعة من هذه الزيوت.


الأسماك
من ناحية أخرى، تعد الأسماك من أفضل مصادر أوميغا 3، وتحث التوصيات الحامل على تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مع اختيار نوع السمك المناسب، وقليل الزئبق.


وحسب "بيبي سنتر"، تشمل الأسماك الجيدة، منخفضة الزئبق والغنية بأحماض أوميغا 3، السلمون، والتراوت، والرنغة، والحدوق  والبولوك، والسمك المفلطح،، والأنشوة، والبوري، والماكريل.


كما تعتبر التونة البيضاء الخفيفة المعلبة من الأسماك التي يمكن للحامل تناولها بأمان، مع تجنب تجاوز  علبتين في الأسبوع.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_35511_65450776501-6bfa-4cf5-a935-7c7a3b39fc10

مضاعفات خطيرة تسببها ضربات الشمس

0-511

باحثون: أدوية الحموضة تزيد احتمالات الصداع النصفي

ثلاث-جلسات-من-النشاط-البدني-أسبوعيا-لعلاج-الاكتئاب-1656005160384

النشاط البدني الخفيف يخفض الاكتئاب

أضرار_السكريات

المستحلبات الغذائية قد تسبب السكري

2 (1)

أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين البديلة ويطالبون الحكومات بتنظيم تداولها لحماية المدخنين من خطر السجائر التقليدية بعد نجاحها في الحد من مخاطر التدخين

1280548

الوجبات السريعة خطر على نمو دماغ الطفل

أخبار متعلقة
سيدة-حامل

طرق حماية الجلد أثناء الحمل

15715826_607

زيادة الوزن أثناء الحمل ليست ضرورية للبدينات

2017_9_30_14_29_19_361

تمارين غير مناسبة للحامل