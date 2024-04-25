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الخميس، 25-04-2024 01:56 م

مضاعفات خطيرة تسببها ضربات الشمس

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الوكيل الإخباري - يمكن تصنيف ضربة الشمس كحالة خطيرة تحمل آثارًا سلبية على أجزاء مختلفة من الجسم، وإذا لم يتم علاجها على الفور، فقد تتسبب في مضاعفات تهدد الحياة.

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تأثير ضربة الشمس على الجسم


1- القلب والأوعية الدموية
تضع ضربة الشمس ضغطًا كبيرًا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعندما ترتفع درجة حرارة الجسم، تتمدد الأوعية الدموية لتساعد على التخلص من الحرارة الزائدة، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وعدم كفاية تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

2- الجهاز العصبي المركزي
يعتبر الجهاز العصبي المركزي أكثر الأجزاء تأثراً بضربة الشمس، ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى اختلال وظائف الدماغ، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل الارتباك والتهيج والنوبات وحتى فقدان الوعي.

3- الجهاز التنفسي
تؤثر ضربة الشمس سلبا على الجهاز التنفسي، حيث يمكن لارتفاع درجة حرارة الجسم أن يضعف وظائف الرئة، مما يجعل عملية التنفس أكثر صعوبة.


4- الجهاز البولي
تؤثر ضربة الشمس على وظائف الجهاز البولي، كما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يزيد من خطر الجفاف ويؤدي إلى تركز البول وصعوبة التبول.


5- الجهاز الهضمي
يؤثر ارتفاع درجة حرارة الجسم الناجمة عن ضربة الشمس على وظائف الجهاز الهضمي.
ويمكن أن تتسبب الحرارة الزائدة في تهيج المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال، ويتطلب ذلك الاهتمام الطبي والترطيب الجيد لتجنب المضاعفات.


6- الجهاز العضلي والهيكلي
يتسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم في ضعف العضلات والتعب الشديد، ويشعر المصابون بضعف عام بالجسم وصعوبة في الحركة.
وبعض الأشخاص قد يعانون من تشنجات عضلية أو آلام في المفاصل بسبب ضربة الشمس.


7- الجلد
يعتبر الجلد أحد الأجزاء الأكثر تأثرًا بضربة الشمس، ويتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس في حروق جلدية شديدة وتلف جلدي، ويمكن أن يتطور ذلك إلى حروق شمسية حادة تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

 

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